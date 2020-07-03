Мэрию Москвы уведомили о митинге против узурпации власти Путиным

Уведомление о проведении 15 июля митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции подали в мэрию Москвы организаторы кампании «Нет!».

«Граждане России высказались против поправок в Конституцию. Об этом свидетельствуют независимые данные и модели голосования. Однако власти в очередной раз пытаются нас обмануть — ЦИК фальсифицировал результаты плебисцита и подтвердил право Владимира Путина оставаться президентом вечно», — говорится на странице акции в Facebook.

Организаторы митинга выступают против признания результатов голосования 1 июля; против узурпации власти Владимиром Путиным; за отставку главы ЦИК Эллы Памфиловой.