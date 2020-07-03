RT требует по 500 тысяч от Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал Russia Today в иске к Алексею Навальному, Любови Соболь и порталу Znak.com требует удалить публикации о накрутках просмотров роликов RT на YouTube, опубликовать решение суда о признании информации недостоверной и выплатить истцу по 500 тыс. руб. с каждой стороны. Также телеканал требует запретить распространение оспариваемой информации на территории России, пишет Znak.com.

Истец требует опровергнуть заявления Соболь, что «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина», что телеканал «не смотрит практически никто», что RT использует «чудовищную накрутку» и «фантастические бюджеты, которые уходят в карман». Телеканал также не согласен с заявлениями Соболь о «фальсификации и покупке комментариев», в том числе «накрутке через порно-сайты» и т. п. Всего Russia Today требует опровергнуть 12 заявлений Соболь, 13 заявлений Навального и три фрагмента в заметке Znak.com о выступлении Соболь, включая заголовок публикации.

Иск был подан 3 июня, однако сначала суд оставил его без движения, так как ответчик в лице редакции Znak.com был указан некорректно. После исправления иска он был принят к производству, первое заседание назначено на 15 сентября.