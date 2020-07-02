Путин: «Спасибо вам большое за поддержку и доверие»

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции, поблагодарил россиян за поддержку и доверие.

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», — цитирует его «Интерфакс».

По словам президента «современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования», поэтому «нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов».

Из более 200 изменений в Основной закон наблюдатели основным называют поправку об «обнулении» президентских сроков Путина, которая позволит ему вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.