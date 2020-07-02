Моряки выступили против изменения Конституции

Против принятия поправок к Конституции голосовали на кораблях и полярных станциях, которые приписаны к избиркому Петербурга. Как пишут «Открытые медиа», против поправок проголосовал экипаж недавно спущенного на воду ледокола «Арктика», который должен стать крупнейшим атомным кораблем в своем классе, а сейчас проходит судовые испытания в Финском заливе. За поправки проголосовали только 36,63% экипажа, а против — 62,21%. Малые суда из флотилий «Газпрома» и «Роснефтефлота» тоже активно высказывались против поправок.

Всего издание насчитало 34 «протестных» судов. Например, против поправок высказался «Евгений Примаков» компании «СКФ Шельф», где 62% моряков сказали поправкам «Нет». А экипаж принадлежащего «Роснефтефлоту» буксира «Садко» высказался против поправок в полном составе: все пять избирателей, приписанных к сформированной на судне УИК № 689, проголосовали по поправкам и все их отвергли. Таким образом, эта УИК показала 100% против обнуления при 100%-й явке.

Вообще в Петербурге против поправок к Конституции проголосовали на 29 избирательных участках. Активнее всего против поправок голосовали в Выборгском районе.