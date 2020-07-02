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Росавиация продлила запрет на международные полеты

02.07.2020

Росавиация в телеграмме аэропортам сообщила о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует сообщение РБК.

Правительство приостановило международные регулярные и чартерные авиарейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 27 марта. В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено.

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