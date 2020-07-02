Алексей Навальный: Рекорд подделки голосов

Проснулся и узнал, что за обнуление Путина аж 78% нарисовали. То есть даже больше чем на президентских выборах 2018 года (76%). В России установлен рекорд подделки голосов. Объявленный результат даже близко не имеет ничего общего с мнением людей.

Впрочем, когда Памфилова сказала, что это будут не выборы, не референдум, а "эксклюзивная процедура" - это был даже не намек, а прямое указание на то, что на этом "голосовании" голоса учитываться не будут.

Лучшей реакцией на произошедшее будет не отчаяние и переживания, а мобилизация тысяч наблюдателей на эту осень и разгром "Единой России" на региональных выборах, где ещё осталась хоть какая-то процедура и будут хоть какие-то кандидаты.

Это будет нелегко, Кремль уже с сегодняшнего дня начнет игру против "Умного голосования". Нам нужно быть внимательным, терпеливыми, последовательными и не вестись на вечные политические разводки.

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