Дмитрий Гудков: Подведём итоги

Ничего не изменилось. Путин как был, так и остался узурпатором. Трон как держался, так и держится на дубинках. Общество как было, так и остаётся не готово на массовый протест. А перемены не случатся сами по себе.

И тем не менее вчера Путин проиграл. Сделал очередной ложный шаг.

Рейтинг упал вместе с ценами на нефть, Лукашенко взбрыкнул, в окружении - «рысканье глазами», а глубинный народ потихоньку политизируется и задумывается о переменах...

Что придумал Путин: попытался перехватить повестку и срочно переписать под себя конституцию.

Заменил референдум подложным семидневным «голосованием». Попытался переложить на граждан ответственность за переход к диктатуре, но это не получилось.

Спецоперация по «обнулению» потерпела фиаско. Конечно, цифры, нарисованные в багажниках авто, пеньках и тележках из магазинов, красивые, но обман уж слишком очевиден. Уличные опросы в крупных городах показывают, что большинство людей против вечного Путина. Независимые exit polls в Москве и Питере говорят о поражении Путина, даже когда многие его противники бойкотировали голосование из-за жульнической процедуры. На тех немногочисленных участках, где были наблюдатели, Путин проиграл. В Приморье на УИКе с наблюдателем, куда сгоняли военных, тех, кто за обнуленца, оказалось меньше. В Татарстане на участке с наблюдателем явка 33%, а на остальных - больше 70%.

Что в итоге? Впечатлил нас Путин масштабами народной любви? Нет, только опозорился и показал слабость своему окружению, испугавшись настоящего референдума.

Получил мандат народа на вечное царствование? Нет, только разозлил многих принуждением к голосованию и включил сарафанное радио, которое многим ещё расскажет об этой пирровой победе.

Избавился от утиной хромоты? Вряд ли. Только создал вторую по влиянию в стране политическую силу, которая называется «Нет!». И, похоже, эти три буквы (если не другие три) становятся очень перспективными в российской политике.

Выборы они научились если не фальсифицировать, то подавлять. А вот народную любовь подделать не удастся.

Сейчас важно:

— не признавать итоги этого фейкового «плебисцита»,

— перестать спорить из-за стратегий, а особенно искать виновных среди союзников

— начать формировать политическую силу, которая объединит всех, кто против вечного Путина, и совместно вырабатывать дорожную карту оппозиции.

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