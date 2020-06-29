Матвиенко предложила расширить практику многодневного голосования

Решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя полностью оправдало, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая подумать о расширении такой практики.

«Такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, второе, конечно, с учетом санитарно-эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Голосование по поправкам к Конституции России стартовало 25 июня. Основной день голосования — 1 июля.