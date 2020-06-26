В Омской области квартиру в лотерею во время голосования выиграла председатель УИК

В рамках акции «Мой регион» в Омской области, которая проводится параллельно с голосованием по Конституции, квартиру выиграла председатель участковой избирательной комиссии.

Чтобы получить подарочный сертификат, жителям Омской области нужно указать в анкете номер своего участка для голосования. Организаторы приготовили более 10 тыс. призов, в числе которых пять автомобилей и пять квартир. Как сообщает NGS55, одну квартиру в Омске площадью 43,6 кв. метра получила жительница села Лузино Анна Ганева.

Как позже выяснилось, 59-летняя пенсионерка работает председателем участковой избирательной комиссии № 1352. Но сама Ганева не видит ничего незаконного в своем участии в розыгрыше призов и уверяет, что квартира ей выпала случайно: «Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет».

При этом отказываться от подарка она все-таки не хочет.

В положении об участии в акции нет запрета на получение подарочных сертификатов членами избирательных комиссий. Требований всего четыре: быть совершеннолетним, быть гражданином Российской Федерации, иметь прописку в Омской области и заполнить заявку.