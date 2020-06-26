Явка на электронное голосование превысила 50%

Явка на дистанционное голосование составила уже 50,94%. «Пересекли экватор (606 тыс. избирателей)», — сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в свою очередь сообщает, что к ним в первый̆ день голосования 25 июня поступило 314 обращений. Признаки нарушений содержат 158 из них.

Накануне самым громким нарушением в Москве стала возможность проголосовать дважды — на участке и дистанционно. Это смог сделать журналист «Дождя» Павел Лобков. После этого было решено, что Мосгоризбирком проверит, вычеркнуты ли те москвичи, которые записаны на электронное голосование, из списков на избирательных участках.

«Машина пропустила и по какой-то причине не вычеркнула Лобкова из книги избирателей на участковом избирательном участке. Может быть, есть еще такие люди. По моему представлению МГИК рассмотрел эту проблему и принял решение, что сейчас будут вручную проверены все списки на каждом участке. Все 1 млн 51 тыс. 155 человек, то есть весь регистр избирателей, записавшихся на дистанционное голосование», — сказал Венедиктов.