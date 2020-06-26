Демократы и республиканцы зашли в тупик по вопросу о реформе полиции

Палата представителей США поддержала законопроект демократов о реформе полиции, несмотря на противостояние республиканцев, которые могут заблокировать документ в Сенате, где у них большинство. «Голос Америки» отмечает, что в среду демократы заблокировали в схожий законопроект, предложенный республиканцами. Демократы и республиканцы зашли в тупик в споре о том, как необходимо бороться с расовым неравенством в работе полиции.

По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, демократы и республиканцы занимают «непримиримые» позиции в отношении использования полицейскими удушающих приемов. Еще один спорный момент — положение законопроекта, позволяющее жертвам неправомерных действий предъявлять иск о возмещении ущерба в гражданском суде.

Законопроекты, предлагаемые республиканцами и демократами, затрагивают схожие темы: удушающие приемы, проведение обысков без ордера, применение огнестрельного оружия, нагрудные видеорегистраторы, а также проведение тренингов по деэскалации ситуации при столкновении с подозреваемыми. Однако, республиканцы выступают против некоторых положений законопроекта, предлагаемого демократами, которые, по их мнению, могут подорвать работу правоохранительных органов.