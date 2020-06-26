Экс-министр культуры Александр Авдеев: Дело «7 Студии» — это не только нечистоплотность бухгалтерии

Обращение в суд в преддверии оглашения приговора по делу «Седьмой студии».



С тяжелым чувством ожидаю вердикт суда 26 июня. Неправедное решение безусловно бросит тень на становление и зрелость правового государства и станет шоком для нашей культуры и всего гражданского общества. Министерство культуры безусловно может еще до суда отозвать свой иск основываясь на выводах ВТОРОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. При этом можно сделать оговорку, что если суд (включая итоги апелляции и кассации) все-таки признает виновность, Минкульт вернется к формированию своего иска. Именно так Министерство культуры поступило в 2010 году, когда из- за нечистоплотности бухгалтера судили директора питерского музея атеизма Аракчеева. Несмотря на то, что на Министерство и меня как руководителя "давили" с предъявлением иска, мы отказались это делать ДО СУДА и выступили в защиту Аракчеева. Кстати, суд не был шокирован отсутствием иска Министерства и воспринял это без комментариев. Его виновность, кстати, так и не доказали. Дело "7 Студии" - это не только нечистоплотность бухгалтерии. Никто ранее не помышлял трогать великого М.Ульянова, когда директор его театра оказался "большой хитрец". Так было и с теми финансово-техническими службами, которые своим прохиндейством подводили доверявших им выдающихся новаторов, гениальных ученых, инженеров, лидеров науки и культуры. Пожалуй впервые в новой России трехлетнему судебному преследованию подвергается наш товарищ, ставший гордостью мировой культуры, за честность которого поручились сотни деятелей российского искусства. Причем это было сделано не ради "корпоративной солидарности", а ради торжества порядочности и надежды на справедливость. Закон один для всех - это верно, и все перед ним равны. Но судебное разбирательство тоже не должно быть предвзятым и не превращаться в преследование авторов фактически за то, что они первые сегодня замечательно обозначили новое крупное направление в развитии современного искусства. А их удивительным интеллектуальным вкладом будет обогащаться театральное дело во многих странах. Остается надежда, что преступления растратчиков и "обналичников", которых действительно надо наказывать, не придадут "Делу 7 Студии" характера преследования невиновных деятелей культуры и не вызовут ассоциаций с известными печальными процессами у нас и за рубежом.

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