Елена Лукьянова: Пожинайте плоды труда своего

Председатель ЦИК назвала провокацией эксперимент журналистов по двойному голосованию — электронному и бумажному.

Нет, Элла Александровна, это не провокация. Это контрольная закупка потребителями государственных услуг. И чем больше таких закупок будет, чем больше мы выявим низкокачественность ваших услуг, тем лучше Вы и иже с Вами работать будете. Или придется признать, что работать Вы не умеете и на Ваше место должны прийти профессионалы. А вот провокация — это как раз ваши циковские идиотские правила голосования, о полной непригодности которых Вас предупреждали специалисты. Пожинайте теперь плоды труда своего.

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