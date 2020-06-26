Close

#В блогах

Елена Лукьянова: Пожинайте плоды труда своего

26.06.2020

Эксперимент журналистов по двойному голосованию — это не провокация, а контрольная закупка потребителями государственных услуг

Председатель ЦИК назвала провокацией эксперимент журналистов по двойному голосованию — электронному и бумажному.
Нет, Элла Александровна, это не провокация. Это контрольная закупка потребителями государственных услуг. И чем больше таких закупок будет, чем больше мы выявим низкокачественность ваших услуг, тем лучше Вы и иже с Вами работать будете. Или придется признать, что работать Вы не умеете и на Ваше место должны прийти профессионалы. А вот провокация — это как раз ваши циковские идиотские правила голосования, о полной непригодности которых Вас предупреждали специалисты. Пожинайте теперь плоды труда своего.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.