ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в Европе после снятия карантина

После отмены карантина в Европе ускорились темпы распространения коронавирусной инфекции, с обеспокоенностью заявили во Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, за последнюю неделю в странах, входящих в Европейское региональное бюро организации, зарегистрировано свыше 130 тыс. новых случаев заражения, передает Euronews. Европейское бюро включает в себя 53 страны, в том числе Россию и Казахастан.

«В 30 странах в течении последних двух недель наблюдается рост числа новых случаев заболевания. В 11 из этих стран увеличение скорости передачи инфекции привело к значительному всплеску и если с этим ничего не сделать, то системы здравоохранения Европы вновь окажутся на грани коллапса», — заявил директор бюро Ханс Клюге.

Франция и Германия сообщили, что полностью поддерживают усилия ВОЗ, направленные на борьбу с распространением коронавируса в мире. Так, Германия увеличит свой взнос на €41 млн и предоставит еще, в частности, €25 млн на реализацию стратегического плана реагирования на пандемию. Франция выделит €90 млн на строительство в Лионе исследовательского центра ВОЗ. В этом году Париж направит организации на €50 млн больше средств, чем обычный французский взнос.