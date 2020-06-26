Германия рассматривает ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Правительство Германии рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если США введут дополнительные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух германских чиновников, передает DW. В документах министерства экономики и энергетики ФРГ говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.

По словам чиновников, прямое вмешательство США в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза. Так, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер две недели назад поставил под сомнение законность возможных новых мер Вашингтона, указав, что их введение может привести к новому спаду в трансатлантических отношениях. До этого исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвали противодействовать Белому дому.

По словам Хармса, под экстерриториальными санкциями США могут оказаться фирмы из 12 европейских стран: «Планируются запреты на въезд в США, аресты счетов, отказ в размещении заказов». Причем, добавил он, такие штрафные меры затронут и компании, участвовавшие в сооружении соединительных газопроводов на территории Чехии и Германии.

Работы по строительству «Северного потока-2» пока приостановлены из-за американских санкций в отношении европейских подрядчиков. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны.