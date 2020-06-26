«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Футбольный клуб «Манчестер Сити» уступил «Челси» и таким образом потерял шансы догнать в турнирной таблице «Ливерпуль». В итоге последний впервые за последние 30 лет становится чемпионом Премьер-лиги.

Как отмечает BBC, «Ливерпуль» — самый популярный футбольный клуб в Великобритании и в мире в 2020 году. Дерби «Ливерпуля» с соседями из «Эвертона» после рестарта английской Премьер-лиги в июне посмотрели 5,5 млн жителей Великобритании. Это абсолютный рекорд, предыдущий был установлен в 2012 году и принадлежал двум клубам из Манчестера — 4,4 млн зрителей. Тогда впервые за многие годы несколько матчей Премьер-лиги показали по общедоступному, а не по платному телевидению, но даже они не собрали такую аудиторию.

В России большая аудитория увидела «Ливерпуль» в 1995 году. Клуб играл в Кубке УЕФА со «Спартаком-Аланией». С тех пор по всей России начали создаваться фан-клубы «красных».