Полиция может квалифицировать «дискредитацию голосования» от Лобкова и Вайсенберга по трем статьям УК

Полиция проводит административное расследование и грозит возможностью возбуждения уголовных дел после того, как журналист «Дождя» Павел Лобков и член движения «Голос» Василий Вайсенберг рассказали о возможности проголосовать по поправкам в Конституцию дважды — на участке и дистанционно.

Административное расследование проводится в связи с публикацией сюжета Лобкова, в котором он сообщил, что 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно — при помощи системы дистанционного электронного голосования. «В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня)», — говорится в сообщении полиции.

Там отмечают, что проводится и дополнительная проверка в отношении участников голосования: «Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. В случае подтверждения предположений деяние может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: 142.2; 207.1; 213 (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, Хулиганство).

Отметим, что если Лобков проголосовал дважды, то Вайсенберг, который также будучи зарегистрирован на электронное голосование, смог получить бумажный бюллетень, голосовать дистанционно не стал, так как двойное голосование является правонарушением.