Журналиста Айдера Муждабаева обвинили в призывах к террористической деятельности

Следственный комитет заочно предъявил обвинение журналисту Айдеру Муждабаеву — ему инкриминируется публичный призыв к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети «Facebook» два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова», — пояснили в СК.

Муждабаев объявлен в международный розыск.

Айдер Муждабаев — заместитель гендиректора первого крымскотатарского телеканала «ATR», член Союза крымских татар Москвы. Карьеру журналиста начинал в Тамбове, позже работал в «Московском комсомольце». На Украину переехал в 2015 году.