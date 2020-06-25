Глава ЦИК назвала провокациями попытки проголосовать дважды

После того как журналист «Дождя» Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать — на своем участке и дистанционно — председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала такие действия «провокацией». «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», — цитирует ее «Интерфакс».

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если «кто-то не выполняет свои должностные обязанности»: «Процедуру вы знаете — те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу».

Лобков ранее записал видео, в котором рассказал, что смог проголосовать дважды, один раз на избирательном участке №141, а через час проголосовал в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в свою очередь заявил, что голоса участников дистанционного голосования, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. К членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. По его словам, на данный момент зафиксировано два таких случая. Речь идет о голосовании Павла Лобкова и Василия Вайсенберга, о которых они сообщили публично. Обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.