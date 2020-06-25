Власти игнорируют десятки решений Конституционного суда

Российские законодатели зачастую игнорируют решения Конституционного суда, хотя они вступают в силу немедленно, обжалованию не подлежат, а у правительства есть шесть месяцев на то, чтобы подготовить поправки к нормативному акту, признанному не соответствующим Конституции.

Как пишут «Открытые медиа», ссылаясь на отчет КС, ежегодно в графе «неисполненные» фигурируют несколько десятков дел, а некоторые сохраняются там годами. К июню 2020 года неисполненными остаются 32 решения, требующих внесения поправок в действующие законы. Из них только семь приняты в 2019 году, два — в 2018 году, два дожидаются исполнения с 2017 года, а самые старые датированы 2011 годом.

В секретариате КС отмечают, что новые решения исполняются достаточно оперативно, но хуже обстоит ситуация с решениями, принятыми достаточно давно: законопроекты по ним уже долгое время находятся в Госдуме, и часто без движения. Проблема в том, что депутаты Госдумы — в отличие от остальных субъектов законодательной инициативы (президента, правительства, регионов) — не связаны какими-либо сроками реализации решений суда.

В числе «забытых» исполнительной и законодательной властью решений есть и вердикты по резонансным делам. До сих пор не исполнено постановление КС от 8 июня 2010 года, которым запрещалось недобросовестным родителям продавать жилье без учета интересов проживающих в нем несовершеннолетних. С 22 июня 2010 года не исполнено решение КС, связанное с организацией выборов. Тогда суд признал неконституционным запрет назначать членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса гражданина России, получившего вид на жительство в другой стране. Не исполнен и вердикт, принятый в связи с громким делом об аварии с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова, в которой погибли две женщины. 14 июля 2011 года КС признал незаконным прекращение уголовных дел в связи со смертью подозреваемых без согласия на то их родственников.

Не исполнено и решение КС, направленное на гуманизацию судебной практики по нарушениям на митингах. 14 февраля 2013 года КС признал неконституционным одно из многочисленных нововведений в закон «О митингах», принятых после протестов на Болотной, возлагающее ответственность за деятельность отдельных участников публичных мероприятий на его организаторов. Суд также потребовал предусмотреть возможность назначения штрафа за нарушение правил проведения массовых мероприятий ниже минимального размера предусмотренной законом санкции и запретил приговаривать к обязательным работам за нарушения, которые не повлекли причинение вреда здоровью граждан или имуществу. В 2013 году правительство внесло в Госдуму поправки к закону о митингах. Законопроект тогда был принят в первом чтении и с тех пор лежит без движения.