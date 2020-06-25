Сотни общественных деятелей со всего мира предупредили об угрозах демократии на фоне пандемии

Открытое письмо, в котором говорится, что авторитарные режимы могут использовать пандемию COVID-19 в своих целях — для укрепления собственной власти и подавления критики, подписали более 500 политиков, общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и правозащитных организаций. В письме отмечается, что даже некоторые демократически избранные режимы в ходе борьбы с пандемией «концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, что ограничивает права человека и усиливает государственный надзор без учета правовых ограничений, парламентского контроля или сроков восстановления конституционного порядка», передает «КоммерсантЪ».

Инициаторами составления письма стали стокгольмский Международный институт демократии и содействия выборам и американский Национальный фонд демократии, его поддержало около 70 правозащитных и общественных организаций, в том числе Transparency International, Фонд Конрада Аденауэра и World Movement for Democracy. Также письмо подписало несколько сот политических и общественных деятелей, в том числе 13 лауреатов Нобелевской премии и 62 бывших главы государств и правительств. Среди россиян документ подписали Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и Владимир Кара-Мурза.

«Пандемия COVID-19 угрожает не только жизни и экономическому положению людей по всему миру. Это также политический кризис, который угрожает будущему либеральной демократии… Репрессии не помогут контролировать пандемию. Подавление свободы слова, отправка в тюрьму мирных несогласных, подавление контроля со стороны законодательных органов и отмена выборов на неопределенный срок — все это ничем не поможет в защите здоровья», — говорится в письме.

Его авторы считают, что нынешняя пандемия не случайно началась в стране, где свободу слова подавляют и где тех, кто в начале распространения вируса пытался говорить об этом, преследовали.