После заражения COVID-19 нескольких сотрудников администрации губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы, так как у нескольких сотрудников, входящих в его окружение, выявлен коронавирус.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно», — сообщил Томенко.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за прошедшие сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 78 человек. Общее количество заболевших — 3600 человек.