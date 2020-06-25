Close

После заражения COVID-19 нескольких сотрудников администрации губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию

25.06.2020

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы, так как у нескольких сотрудников, входящих в его окружение, выявлен коронавирус.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно», — сообщил Томенко. 

По данным оперативного штаба Алтайского края, за прошедшие сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 78 человек. Общее количество заболевших — 3600 человек. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.