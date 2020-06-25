«Аэрофлот» продолжает «тайно» перевозить пассажиров за границу

Несмотря на запрет с 27 марта всех международных пассажирских рейсов кроме вывозных, «Аэрофлот» продолжает возить клиентов за границу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

Как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, а позже добавились рейсы в Ниццу, Барселону и Рим. Полеты выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у «Аэрофлота» и до эпидемии. Но рейсы носят эксклюзивный характер: продажи на них открываются менее чем за неделю, многие узнают о них через сарафанное радио.

Европа еще не открыла границы, пускают туда только граждан ЕС, а также россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран. Поэтому купить билеты на эти рейсы может только человек, имеющий право на въезд в эти страны, подтвердил сотрудник «Аэрофлота».

Билеты на эксклюзивные рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по России. Так, самый дешевый безбагажный билет в Рим (лететь 4 часа) стоит в зависимости от дня вылета 17 000–35 000 руб., в Ниццу (4 часа) — 25 500 руб., в Барселону (4,5 часа) — 18 000 руб.

При этом на рейсы в Европу и Тель-Авив «Аэрофлот» ставит самые большие среднемагистральные лайнеры в своем парке — Airbus 321, вмещающие от 170 до 183 пассажиров. Иногда в Европу летают даже дальнемагистральные Airbus 330–300 (300 мест) и Boeing 777 (402 места). Новейший Airbus 350–900 (312 мест) весь июнь летает в основном в Европу — в Рим, Барселону, Франкфурт, Париж и Лондон, свидетельствуют данные ресурса flightradar24. До эпидемии ни «Аэрофлот», ни европейские перевозчики не использовали на рейсах в Европу из Москвы такие вместительные самолеты, так как даже в высокий летний сезон их не заполнить.