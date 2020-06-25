Борис Вишневский: Путин в Россию не верит

«В моем окружении не может быть людей, не верящих в Россию», — пафосно заявляет российский президент.

На самом деле больше всех в Россию не верит сам Путин.

Если бы он верил в Россию — он бы уважал жизнь, здоровье и волю российских граждан.

И не было бы ни войны в Чечне, ни гибели заложников в Беслане, ни «пенсионной реформы», ни презрительного отказа от прямых выплат гражданам во время пандемии (зато деньги сразу нашлись на аттракцион неслыханной щедрости в преддверии наперсточного «голосования» 1 июля).

И не проводился бы «парад во время чумы», который может аукнуться второй волной пандемии. Не говоря о «общероссийском голосовании».

Если бы он верил в Россию — власть не ощетинивалась бы танками и ракетами, не огрызалась бы направо и налево в адрес ближних и дальних, не плодила бы врагов из недавних союзников, не строила бы из себя вечно осажденную крепость и не дружила бы с самыми мерзкими диктаторами планеты.

Если бы он верил в Россию — на улицах не избивали бы людей, требующих честных выборов, не фабриковали бы уголовные дела против невиновных, изображая их «террористами» или «экстремистами», не затыкали бы рот несогласным и с телеэкрана не учили бы ненавидеть тех, кто «против».

Если бы он верил в Россию — его придворные не жили бы в демонстративно неприличной роскоши, получая в день больше, чем средний россиянин за год.

Если бы он верил в Россию — его опричники не выдавали бы безумный бред о попытках Запада повлиять на наши «традиционные ценности».

Если бы он верил в Россию — он не ехал бы на инаугурацию по зачищенной до пустоты Москве.

Если бы он верил в Россию — граждан не принуждали бы с такой силой и с таким цинизмом голосовать за «поправки в Конституцию», дающие ему возможность править и дальше.

И если бы он верил в Россию — он бы не требовал для себя еще 16 лет правления, показывая этим, что не верит, что граждане могут свободно выбрать себе другого президента, который справится как минимум не хуже.

Но Путин в Россию не верит.

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