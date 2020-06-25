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Борис Вишневский: Путин в Россию не верит

25.06.2020

Если бы Путин верил в Россию — он бы не требовал для себя еще 16 лет правления, показывая этим, что не верит, что граждане могут свободно выбрать себе другого президента, который справится как минимум не хуже

«В моем окружении не может быть людей, не верящих в Россию», — пафосно заявляет российский президент.

На самом деле больше всех в Россию не верит сам Путин.

Если бы он верил в Россию — он бы уважал жизнь, здоровье и волю российских граждан.

И не было бы ни войны в Чечне, ни гибели заложников в Беслане, ни «пенсионной реформы», ни презрительного отказа от прямых выплат гражданам во время пандемии (зато деньги сразу нашлись на аттракцион неслыханной щедрости в преддверии наперсточного «голосования» 1 июля).

И не проводился бы «парад во время чумы», который может аукнуться второй волной пандемии. Не говоря о «общероссийском голосовании».

Если бы он верил в Россию — власть не ощетинивалась бы танками и ракетами, не огрызалась бы направо и налево в адрес ближних и дальних, не плодила бы врагов из недавних союзников, не строила бы из себя вечно осажденную крепость и не дружила бы с самыми мерзкими диктаторами планеты.

Если бы он верил в Россию — на улицах не избивали бы людей, требующих честных выборов, не фабриковали бы уголовные дела против невиновных, изображая их «террористами» или «экстремистами», не затыкали бы рот несогласным и с телеэкрана не учили бы ненавидеть тех, кто «против».

Если бы он верил в Россию — его придворные не жили бы в демонстративно неприличной роскоши, получая в день больше, чем средний россиянин за год.

Если бы он верил в Россию — его опричники не выдавали бы безумный бред о попытках Запада повлиять на наши «традиционные ценности».

Если бы он верил в Россию — он не ехал бы на инаугурацию по зачищенной до пустоты Москве.

Если бы он верил в Россию — граждан не принуждали бы с такой силой и с таким цинизмом голосовать за «поправки в Конституцию», дающие ему возможность править и дальше.

И если бы он верил в Россию — он бы не требовал для себя еще 16 лет правления, показывая этим, что не верит, что граждане могут свободно выбрать себе другого президента, который справится как минимум не хуже.

Но Путин в Россию не верит.

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