Алексей Захаров: Буду голосовать «против»

Во-первых, не было возможности агитировать против поправок в СМИ. Когда проводится референдум, то агитация «за» и «против» регулируется отдельным федеральным законом. Нынешнее голосование формально референдумом не является (это вообще не предусмотренная законом процедура). Возможности агитировать против «обнуления» нет — нельзя печатать агитационные материалы, покупать рекламу в СМИ, и так далее; такова была позиция Центральной избирательной комиссии. По ее мнению, беспрецедентная кампания в поддержку обнуления и других поправок — это «информирование», а не агитация.

Во-вторых, нет контроля за подсчетом голосов. На этом голосовании почти не будет независимых наблюдателей (только те, которые одобрены встроенными в вертикаль Общественными палатами), а карантинные меры облегчат вбросы (на ночь урны с бюллетенями будут оставаться без присмотра; периодически с участка будут выгонять всех на «дезинфекцию»). Не учитывается отдельно надомное голосование. В Москве и Нижегородской области будет совершенно непрозрачное электронное голосование (на всю Москву будет известен только процент «за» и процент «против», даже без разбивки по районам; проверить собственный голос возможности не будет; есть возможность голосовать с поддельных аккаунтов; я убежден, что электронного голосования в нашей стране быть не должно).

В-третьих, было массовое принуждение к голосованию. С этим столкнулись миллионы, если не десятки миллионов, людей. Значительную часть дохода госслужащих составляют премии, которых можно лишить (а многих грозили и уволить). Люди, которых принуждают голосовать электронно, имеют все основания не верить в анонимность своего голоса, тем более что списки зарегистрировавшихся сотрудников доступны начальству.

Одна из задач этого балагана (ради которого в разгар эпидемии Путин отменил санитарные меры) — чтобы мы все почувствовали себя и друг друга виноватыми. За неправильно сделанный выбор, за то, что таких, как ты, меньшинство, за то, что ты своим действием или бездействием позволил Путину испортить конституцию и остаться у власти. Этого от меня никто не дождется. Я не буду особо винить даже тех, кто пришел и проголосовал «за», каким бы безответственным мне ни казался такой выбор. За исключением, конечно же, тех, кто принуждал и агитировал за деньги. Народного волеизъявления не будет — власть диктатора как держится на принуждении, обмане и деньгах, так и будет держаться после 1 июля.

Тем не менее я завтра буду голосовать «против». Хотя бы из вредности. Я понимаю, что процедура с юридической точки зрения ничтожна и что мой голос, вероятно, не будет учтен — но все же вот вам, гады. «Не для протокола, Шарапов, а для души мои слова тебе». Дали мяч — фигачь. Хочу использовать любую возможность заставить власть считаться с нашим мнением.

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