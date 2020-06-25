Лукашенко выделил экс-президенту Кыргызстана землю возле своей резиденции

По решению президента Белоруссии бывшему руководителю Кыргызстана Курманбеку Бакиеву выделили два участка общей площадью в 70 соток возле резиденции Александра Лукашенко на Минском море. Об этом пишет TUT.by.

Бакиев, его родственники и члены ближнего круга бежали из Кыргызстана после апрельской революции 2010 года. В 2015 году он построил дом в Ржавце, который в 2019 году подарил дочери. В 2020 году Бакиеву в пожизненное наследуемое владение предоставили земельный участок в 45 соток на Минском море — недалеко от резиденции президента «Заславль-2». Целевое назначение — для ведения личного подсобного хозяйства. Также ему передали и смежный участок в 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома.



Курманбеку Бакиеву сейчас 70 лет. В Кыргызстане он заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. Власти добиваются от Белоруссии выдачи самого Бакиева, его родственников и соратников.