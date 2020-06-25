Лидера Косова обвинили в военных преступлениях

Спецпрокуратура международного суда в Гааге по преступлениям в Косове в 1998-1999 годах обвинила лидера республики Хашима Тачи в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме него обвиняются еще девять человек, передает Euronews. Среди них бывший спикер косовского парламента Кадри Весели. Тачи и Весели вменяются в вину похищения людей, преследования и пытки. Утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек. В их числе косовские албанцы, сербы, представители других этнических групп, а также политические противники.

Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косово, действовавшей в период войны за независимость края от Сербии. В течение 2018-2019 годов до 200 бойцов ОАК были вызваны в Гаагу для дачи показаний по делам о военных преступлениях. В результате войны в Косове погибли более 10 тыс. человек. 1600 числятся пропавшими без вести.

В 2008 году Косово провозгласило независимость, которую признали около 100 государств. Но ряд стран, в том числе Россия, Китай и Индия, не признают Косово как независимое государство.