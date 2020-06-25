«Ъ»: в правительстве нашли способ компенсировать расходы на налоговый маневр для IT-отрасли

Расходы бюджета на поддержку IT-отрасли предлагается компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. Это, как пишет «КоммерсантЪ», следует из предложений Минкомсвязи по результатам совещания у президента Владимира Путина.

О снижении для IT-компаний ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3% Путин объявил 23 июня.

Согласно предложению Минкомсвязи, на фоне расходов на эти меры отмена льготы по НДС в 2021 году принесет в бюджет 42,5 млрд руб. При этом IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд руб.

Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16,67%.