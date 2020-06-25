Ксения Собчак заявила об иске к Business Insider из-за обвинений в расизме

Ксения Собчак сообщила, что намерена подать судебный иск к изданию Business Insider из-за статьи от 24 июня «…посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми».



«Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений», — написала Собчак в Instagram.

Она отметила, что, по ее мнению, «люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой»: «Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием».

24 июня Business Insider опубликовал материал «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми». В статье указывается, что Собчак комментирует акции протеста в США, которые вспыхнули после убийства белым полицейским афроамериканца, и приводится одна из ее цитат: «То, что происходит сейчас в Америке — это лишнее доказательство, что, сколько людям ни давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно [работать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости».

После ряда публикаций Собчак в Instagram компания Audi разорвала с ней рекламный контракт.