В США против Ассанжа выдвинули новое обвинительное заключение о сговоре с хакерами

В новом обвинительном заключении от Минюста США в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа раскрываются детали его сговора с хакерами. При этом оно не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, которое Ассанжу предъявили в мае 2019 года.

В уточненном обвинительном заключении описываются связи Ассанжа с хакерскими группами LulzSec и Anonymous, передают «Ведомости». Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали и согласовали с хакерами атаки и взломы компьютерных систем в интересах своей организации. В 2010 году Ассанж получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО. В 2012 году он напрямую связался с лидером хакерской группы LulzSec (которая к тому времени сотрудничала с ФБР) и предоставил ей список целей для взлома. Он просил искать и предоставлять WikiLeaks почту и документы, базы данных и PDF-файлы, в том числе материалы ЦРУ, АНБ, The New York Times. Так, WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма консалтинговой компании, работающей на разведку, эти данные предоставил представитель Anonymous, связанный с LulzSec.

В обвинительном заключении, предъявленном в мае 2019 года, утверждалось, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки в американской армии, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной. Они были опубликованы Ассанжем на Wikileaks, при этом содержали имена источников, которые предоставляли информацию силам США в Ираке и Афганистане, а также дипломатам госдепартамента США по всему миру.

Сейчас основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании. В феврале начались слушания по вопросу о его экстрадиции в США, но из-за пандемии они были приостановлены.