Владимир Гельман: Зацементировать Россию

Огромными зацементированными площадками в советские времена были полны многие пространства российских городов, заменяя жителям газоны и парки. Некоторые из них сохранились и сейчас — кое-где цемент потрескался и раскрошился, порой покрылся мхом и плесенью, иногда сквозь него прорастают клочки травы. Это убожество — наследие изжившей себя системы управления, оставшееся спустя десятилетия: на то, чтобы облагородить зацементированные десятилетия назад территории, не хватает ни ресурсов, ни заинтересованности местных властей и жителей. Теперь россиянам предлагается зацементировать страну повторно, с тем чтобы ее социальный ландшафт всегда выглядел только так, как на фото — и никак иначе.