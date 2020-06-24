Сергей Шпилькин: Крупнейшее переселение народов в Москве

Несколько человек уже написали, но я все же тоже напишу, поскольку это важно.

На сайте izbirkom.ru появились данные о количестве открепившихся и прикрепившихся избирателей по избирательным участкам. Как обычно, данные выложены в максимально неудобном виде — отдельно для каждого УИК страны по две страницы — на прикрепившихся и на открепившихся, причем на открепившихся приводится два числа: на открепившихся на «бумажное» голосование по месту пребывания и на электронное голосование (второе число ненулевое только в Москве и Нижегородской области).

Так вот, о Москве. Если верить этим спискам, в Москве происходит крупнейшее за всю историю переселение народов. Сейчас в списке 3621 УИК, из них, если ориентироваться на численность избирателей на участках с этими номерами, в 2019 году (а участки, похоже, не перенарезали, по крайней мере официальный набор данных на data.mos.ru не обновлялся с сентября 2019 года), «общегражданских» (с численностью избирателей 1000 и более) 3324. Более мелкие участки могут быть больницами, военными частями и т.д.

Статистика по Москве такая.

— Избирателей, включенных в списки по месту нахождения: 533 тысячи.

Среднее значение на участок 147 человек, медианное 87 (это означает, что много участков с большим количеством прикрепившихся; и не только специальных, но и общегородских).

— Исключенных из списков в связи с голосованием по месту нахождения: 234 тысячи.

Среднее значение на участок 65 человек, медианное 63— т.е. распределение ближе к равномерному.

— Исключенных из списков в связи с электронным голосованием: 1,09 млн.



Среднее значение на участок 300 человек, медианное 306.

Это много. Получается, что на электронное голосование записался каждый седьмой избиратель Москвы, притом что сходить в течение семи дней, из которых три выходных, на участок, находящийся, как правило, в пределах 500 метров от дома, проще, чем записываться на электронное голосование.

Но это еще не все.

На участках территориальной избирательной комиссии Троицкого административного округа (ТИК 133, 94101 избиратель по состоянию на 09.2019, 94 373 на 01.01.2020 по данным МГИК) НА ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗАПИСАЛОСЬ 39% ИЗБИРАТЕЛЕЙ — 36895 человек.

Но и это не все. На четырех участках Троицкого округа количество записавшихся на электронное голосование превышает предельную нормативную численность избирателей на участке (3000) — там записано на электронное голосование 7296, 4027, 3567 и 3565 человек соответственно. И это еще не все — с этих участков ухитрились еще и открепить избирателей на голосование по месту пребывания. В итоге на рекордном участке — УИК №3395 (108841, город Москва, город Троицк, микрорайон В, дом 6А, МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа-2») — в общей сложности «исключено из списков» 8634 человека!

Тут можно было бы подумать об оправданиях. Да, в Троицке в прошлом году проходило «электронное голосование за метро», может быть, граждане натренировались? Но нет, вот два участка по одному адресу — 108841, город Москва, город Троицк, микрорайон В, дом 53, МАОУ «Гимназия г. Троицка». На участке 3393 записалось на электронное голосование 490 человек — 16,7% от численности избирателей в 2019 году, на участке 3394 — 4027 человек, 217% от численности избирателей в 2019 году. И вообще на большей части участков Троицкого округа и города Троицка доля записавшихся на электронное голосование примерно такая же, как в Москве в целом, а рекорд достигается благодаря нескольким рекордным участкам. Кроме того, среди рекордных участков — УИК 3382 в ЖК Борисоглебское в поселении Новофедоровское, от которого до Троицка по прямой 24 километра. Ну и, наконец, Троицкий округ не одинок. Среди лидеров по записавшимся на электронное голосование также есть участки Новомосковской (УИК 3320) и Сосенской (3366) ТИК.

В итоге возникают вопросы.

0. Мы наблюдаем беспрецедентное применение административного ресурса по всей Москве. Распределение записавшихся на электронное голосование (см. карту) полностью контринтуитивно — в более образованных и продвинутых районах электронное голосование якобы привлекает меньше избирателей, чем в менее продвинутых.

1. Ситуация с рекордами электронного голосования похожа на аферу, требующую срочного расследования. Электронное голосование в Троицком округе, похоже, надо отменять.

2. Сайт izbirkom.ru — это витрина ГАС Выборы. Точные протоколы неизвестны, но известно, что данные на него выгружаются из ГАС Выборы. Т.е. вот эти абсурдные данные по численности открепленных избирателей уже загружены в ГАС и ею приняты, хотя по хорошему еще на дальних подступах должна была сработать защита от дурака. До сих пор ГАС работала относительно пристойно; это насколько же надо было изнасиловать систему, чтобы стало возможно такое.

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