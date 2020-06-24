«Медуза»: крупные компании контролировать явку на голосование будут с помощью электронной системы

В ряде российских регионов запустили электронную систему, с помощью которой будет контролироваться явка сотрудниколв на голосование по изменению Конституции. Как пишет «Медуза», на сайте votely.ru руководители организаций могут заранее загрузить списки работников и присвоить каждому индивидуальный QR-код. В дни голосования на избирательных участках QR-коды будут сканировать волонтеры — под предлогом проведения викторин или конкурсов. Так они будут собирать данные о явке.

Среди предприятий, которые уже получили инструкции по работе с сайтом votely.ru, есть «Почта России». Кроме того, в демоверсию системы, к которой получила доступ «Медуза», внесены названия нескольких десятков крупнейших российских компаний: «Ростеха», «Сибура», «Ростелекома», РЖД, «Лукойла» и других.