NYT: Евросоюз может оставить закрытыми границы для россиян, американцев и бразильцев

В списках, которые власти Евросоюза обсуждают сейчас, по данным NYT, есть Китай, который почти остановил распространение болезни, и некоторые развивающиеся страны, такие как Уругвай, Куба, Вьетнам. Однако пока участники переговоров не рассматривают возможность снятия ограничений с США, Бразилии и России — трех стран с наибольшим числом выявленных случаев заболевания, передает РБК.
При составлении списков в ЕС основывались на данных о заболеваемости в разных странах. Ориентиром являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС в среднем этот показатель составляет 16. В первом списке находятся 47 стран, где уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по ЕС. Другой включает 54 страны — в него включили государства, где показатели заболеваемости несколько хуже, чем в среднем по ЕС, но в пределах 20 новых случаев на 100 тыс. человек. В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.
Запрет на въезд из США NYT также связывает с политическими причинами: Дональд Трамп весной ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты из Евросоюза, и несмотря на то, что в европейских странах распространение эпидемии удалось поставить под контроль, до сих пор этот запрет не снял.