«Яндекс» и Сбербанк разделяют активы

«Яндекс» и Сбербанк объявили, что разделят совместные активы. Речь идет о сервисах «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Как передают «Ведомости», первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании, а второй будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%. «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Маркете» за 42 млрд руб. Банк выкупит долю «Яндекса» в «Деньгах» за 2,4 млрд руб. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.

По условиям сделки «Яндекс» привлечет $800 млн инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Акции на $200 млн будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции еще на $600 млн будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: «ВТБ Капиталу», инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович, а также инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов — партнеры Абрамовича по холдингу Evraz. Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%. Какой именно пакет получат новые инвесторы, станет ясно после закрытия книги заявок в конце торгов.

Президент Сбербанка Герман Греф остается членом совета директоров «Яндекса» до собрания акционеров компании, но в будущем участия не предполагает.

Сбербанк стал партнером и акционером «Яндекса» в 2009 году, когда перед IPO интернет-компании в Нью-Йорке приобрел за €1 «золотую акцию». Она дала банку право накладывать вето на продажу более 25% «Яндекса».