В интернет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

Базу с данными нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram опубликовали на одном из форумов Даркнета. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

При проверке журналисты нашли телефонные номера по никам в Telegram, в том числе номера сотрудников редакции. Кроме того, в файле также содержится уникальный идентификатор пользователя в мессенджере.

В пресс-службе Telegram сообщили, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации. Там также отметили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. «Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные. Это может говорить о том, что в прошлом году нам удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений», — заявили в компании.

В Telegram добавили, что почти 70% аккаунтов в базе являются пользователями из Ирана, а 30% — из России.