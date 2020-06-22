Нюта Федермессер: «Театральное дело» — это позор для системы

Я знаю Кирилла Серебренникова лично. Но дело не в этом. Я внимательно следила за процессом по «театральному делу». Была на одном из десятков заседаний. Читала публикации. Да и спектакли «Гоголь-центра» я знаю и очень люблю.

Прокурор сегодня снова требует для невиновного Кирилла и его коллег наказания в виде длительных сроков заключения. Нет, это не неуважение и не непонимание. Это беззаконие и несправедливость. Мимо этого нельзя пройти с закрытым ртом. «Театральное дело» — это позор для системы. Полностью сфабрикованное, развалившееся в суде после проведения первой же реальной экспертизы, это дело снова вытащили на свет Божий. Зачем? Кому Серебренников не угодил настолько, что можно издеваться над правосудием и людьми ради сведения личных счётов? Ну ведь другой причины нет, нет — это всему миру очевидно!

Без независимой судебной системы и прокуратуры, без правоохранительных органов, занятых расследованием реальных преступлений, в России не получится развивать ни медицину, ни социальную сферу, ни уважение к правам личности.

Кирилл Серебренников должен быть на свободе.

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