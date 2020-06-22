Александр Баунов о деле «Седьмой студии»

Президент Владимир Путин в этот самый момент станет не тем, при ком был экономический рост и даже не тем, кто присоединил Крым или продлил свою власть, он навсегда будет тем, при ком посадили Серебренникова. Министр культуры Ольга Любимова может уже ничего не делать, неважно, какие у неё планы, она останется тем, при ком посадили Серебренникова. Но и старый министр культуры, Мединский, может не расслабляться, он войдёт в историю не несколькими курьёзными памятниками, а посадкой Серебренникова. И сосед нового министра культуры Никита Сергеевич Михалков теперь останется в памяти не как автор нескольких давно, словно бы уже не им снятых прекрасных фильмов, а как режиссёр, который если не прямо помог, так не помешал посадить своего действующего коллегу. И новый глава правительства, претендент на лавры модернизатора, останется навсегда тем, чьё пребывание во главе правительства началось с посадки одного из величайших режиссёров его страны. Но и прежний премьер Медведев может не расслабляться: процесс «Седьмой студии» начали при нем. Силовики, все скопом, включая новых и перспективных, войдут в историю не как те, кто защитил страну от угроз, а те, кто посадил Серебренникова. Церковь с ее патриархом и епископом Тихоном запомнятся не проповедями и не пасхальными посланиями, а вот этим самым. Мэр Москвы Собянин («Гоголь-центр» — театр московского подчинения) из успешного урбаниста, практика и европеизатора города превратится в того, при ком посадили Серебренникова. И так далее по списку. Так необратимо делаются биографии. Кто-то замаранный̆ этим делом навязывает всем очень неравный̆ обмен. Особенно неравный̆, если он так и останется в тени.

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