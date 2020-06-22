Из «Ведомостей» уходит издатель Глеб Прозоров

Генеральный директор компании «Бизнес ньюс медиа», издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров прислал журналистам прощальное письмо. Об этом сообщила редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.

«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. В ней всегда работали люди, которым было уютно жить в ее корпоративной культуре, сочетавшей демократичность с необходимостью соблюдать принятые процедуры, а не в какой-то другой. Так что все мы в известной степени похожи — разделяем одни и те же ценности, придерживаемся одних и тех же принципов, И поэтому мне было хорошо работать с вами», — цитирует она письмо Прозорова.

По мнению Болецкой, очевидно, что за ним уйдут многие люди из коммерческой части «Ведомостей», так как именно Прозоров обеспечивал тылы: «Свято соблюдал правила — что между редакцией и коммерцией стена, что даже самые большие рекламодатели никак не могли влиять на наши тексты».

Конфликт в «Ведомостях» начался после назначения главным редактором Андрея Шмарова. Еще работая в качестве и.о., он удалял материал с сайта, менял заголовок, запретил использовать материалы «Левада-центра». Редакция предлагала свою кандидатуру на пост главного редактора, но совет директоров утвердил на этом посту Шмарова. После этого уволились многие журналисты газеты, в том числе все пять заместителей главного редактора.