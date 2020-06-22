Негодного к службе сотрудника ФБК забрали в армию

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова, работающего над эфирами Алексея Навального «Россия будущего» на YouTube, забрали в армию.

«Утром подкараулили у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожный Московской области. Средства связи забрали. Юриста к нему не пускают. У Артема астма с детства, подтверждалась врачами. Не было никаких сомнений, что к службе он негоден», — рассказал директор ФБК Иван Жданов.

Он отметил, что эфиры передачи «Россия будущего» «только в онлайне смотрит сотня тысяч человек». И власти, забрав Ионова, решили таким образом помешать эфирам.