В ФБК подсчитали затраты на парад Победы

Не менее 975 млн рублей потратят власти на организацию парада Победы в Москве 24 июня, подсчитал Фонд борьбы с коррупцией на основе данных госзакупок.

Деньги пойдут на доставку военнослужащих в Москву, разгон облаков, телетрансляцию, работу пресс-центра, прием иностранных делегаций, закрытие мавзолея, фотосъемку, открытки с поздравлениями от президента Владимира Путина, брендирование автомобилей.

«И это только по данным госзакупок. Плюс к этому будут огромные затраты на топливо для БТР-ов, танков, истребителей, вертолетов — они в бюджете министерства обороны, мы их не видим. Раскореженный асфальт в центре Москвы, репетиции эти бесконечные, пробки, которые дорого обходятся экономике города. Маски, перчатки, антисептики. И я ведь вам рассказал сейчас только про Москву. В некоторых регионах парады отменили из-за эпидемии, тем не менее в 60 регионах и большинстве крупнейших городов России они пройдут. И это просто денежная река. Так приплюсуйте сюда еще лечение всех этих людей, которые заразятся на этих безумных парадах в разгар эпидемии», — говорит основатель ФБК Алексей Навальный.