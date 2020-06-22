Илья Яшин: Путинский подход гарантирует застой

Есть прописные истины, которые вроде бы не требуют разъяснений. Но вот включаешь очередное выступление Путина; слушаешь, как он наводит тень на плетень. И становится понятно — объяснять надо даже аксиомы.

В воскресенье Владимир Владимирович раскрыл смысл обнуления своих президентских сроков. Он заявил, что чиновники просто перестанут работать, если вдруг узнают, что в стране сменится власть. «Вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях начнется рысканье глазами», — сказал Путин.

Примерно так оправдывали самодержавие в Российской империи (да и во всех странах с абсолютной монархией).

Вот вам царь. Он будет на троне до конца своих дней. Потом место займет старший сын. Все понятно и стабильно: никакой альтернативы, никакого выбора и «рысканья глазами». Работайте, чиновники, не отвлекайтесь.

В реальности такой подход мало того что не обеспечивает «ритмичную работу» — он гарантирует застой. Если власть вечная и несменяемая, то зачем работать в интересах граждан? У чиновников просто нет для этого мотивации.

Поэтому человечество и придумало демократию. Система выборов и сменяемости власти держит государственный аппарат в тонусе и мотивирует чиновников лучше выполнять свои обязанности.

Президент, министр, губернатор занимают свои кресла, но понимают — это не навсегда. Надо стараться, выполнять предвыборные обещания, приносить пользу своей работой. Причем не тратить время впустую, а доказывать свою эффективность здесь и сейчас. Ведь следующие выборы всего через несколько лет, если ты не оправдаешь ожиданий граждан — они просто выберут кого-то другого.

Но нет, Путин не хочет работать в конкурентной среде. Ему не хочется даже думать, что однажды придется уйти. За 20 лет человек превратился в вальяжного барина, который смотрит на всех сверху вниз.

Это будет дорого стоить нашей стране — но время все расставит по местам.

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