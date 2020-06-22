На Украине рассекретили документы об аварии в Чернобыле

Архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года. Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Из них, в частности, следует, что аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако были скрыты.

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство «саркофага», — рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

По мнению заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, книга снимает часть дискуссий относительно того, как была построена станция, как она работала, как произошла сама авария.