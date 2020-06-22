«Открытые медиа»: Дерипаске принадлежит охотхозяйство, записанное на Фонд охраны природы

Олег Дерипаска на Байкале контролирует крупное охотхозяйство недалеко от поселка Листвянка. 11 тыс. га охотничьих угодий записаны на Фонд охраны дикой природы озера Байкал. Как сообщают «Открытые медиа», на своем сайте фонд пишет исключительно о природоохранной деятельности и собирает пожертвования на защиту Байкала, но тратит их главным образом на свое содержание.



Фонд охраны дикой природы озера Байкал основан в 2008 году московским ООО «Регион Консалт». До 2016 года эта компания была оформлена на семью Юрия Рогова, которого Forbes называет однокурсником по физфаку МГУ и одним из близких друзей Дерипаски. Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited. И бизнесмен, и офшор владеют долями в активах, связанных с семьей Дерипаски.

Сотрудник фонда подтвердил, что организация принадлежит структурам Дерипаски. «Это частное охотничье хозяйство. Мне вам нечего будет рассказать. Все изначально организовывалось этими структурами. Абсолютно все открыто и прозрачно на 200%: и деятельность фонда, и информация об учредителях, и прочее. Человек вкладывает свои деньги в сохранение природы, и за это абсолютно ничего не прося. И он абсолютно не нуждается в рекламе своих благих поступков», — заявил собеседник «Открытых медиа».

В Иркутской области фонд арендует 11 тыс. га ценного леса в Голоустенском лесничестве на берегу Байкала с декабря 2009 года. При этом земли фонда относятся к охотничьим угодьям, сам фонд входит в число охотпользователей региона и, судя по указу губернатора, в 2019—2020 годах получал разрешение на добычу лосей, благородных оленей, косуль и бурого медведя. Земля предоставлена фонду в долгосрочную аренду для научно-исследовательской и образовательной деятельности за 1 млн руб. в год.

По данным «Контур.Фокус», в 2015—2019 годах фонд ежегодно собирал от 10,8 до 14,7 млн добровольных взносов и пожертвований, но большую их часть — от 8 до 13 млн руб. в год — тратит на содержание своего аппарата.