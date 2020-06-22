Суд приговорил ученого Ковалева к семи годам колонии по делу о госизмене

Мособлсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ковалев был учеником Виктора Кудрявцева - экс-сотрудника ЦТА ЦНИИМаш, которого также обвиняют в госизмене. Его дело было выделено в отдельное производство.

Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого. Кудрявцеву вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики. Свою вину он не признает. Его защита отмечала, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет.