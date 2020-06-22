Участников «Бессрочного протеста» задержали за листовки против поправок в Конституцию

В Петербурге полиция задержала двух активистов, которые расклеивали в центре города листовки против изменения Конституции. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Дмитрий Иванов и Максим Кондратьев расклеивали на набережной Фонтанки листовки «против власти и поправок в Конституцию РФ». Полиция задержала их и изъяла более 130 листовок.

В отношении Иванова возбудили административное производство о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Кондратьеву вменяют размещение информационных материалов вне специально отведенных мест. Наклеенные листовки удалили.