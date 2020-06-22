Вспышка коронавируса зафиксирована в челябинском онкоцентре

У 83 человек в клиническом центре онкологии и ядерной медицины Челябинской области диагностирован COVID-19. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение, — сообщили в ведомстве. — Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы».

Совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава, занимается эпидрасследованием.