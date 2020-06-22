В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию

Вечером 21 июня в Петербурге неизвестные напали на Евгения Смирнова и Олега Семенова, когда они расклеивали листовки против поправок в Конституцию. Как пишет ЗАКС.Ру, активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых он критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.

«Рядом с магазином нас начали обзывать какие-то люди, а потом напали. Двое человек кричали, что они за Путина, а мы предатели. К ним присоединился третий прохожий», — рассказал Смирнов.

Его увезли на скорой в больницу, где врач диагностировал гематому левого нижнего глаза, рассечение нижнего века, гематому черепа и рассечение губы с внутренней стороны.

Евгений Смирнов — член недавно сформированной территориальной избирательной комиссии № 46 от Партии Роста. Семенов представляет в участковой избирательной комиссии № 913 «Яблоко».