Мишустин предложил снизить сборы для IT-отрасли

Снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3% для российских IT-компаний планирует премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке. Разработать комплексный налоговый маневр в IT президент Владимир Путин поручил на совещании с представителями отрасли 10 июня.