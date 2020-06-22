В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту

На фоне протестов против расизма и полицейского насилия в Нью-Йорке планируют снести памятник президенту США Теодору Рузвельту, расположенный у входа в Американский музей естественной истории. Мэрия города уже одобрила демонтаж, пишет The New York Times, а президент Дональд Трамп назвал эти планы «глупостью», передает Euronews.

Ранее скульптура уже вызывал споры: ее назвали символом колониализма. «За последние несколько недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто набирающим силу движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдаем за тем, что все большее внимание в мире и в США обращается на статуи как мощные и вредные символы системного расизма», — заявила в интервью NYT президент музея Эллен Фаттер.

Демонтаж связан не с личностью Рузвельта, а с композицией памятника, в центре которого — сидящий на коне президент, а по обеим сторонам — фигуры спешившихся индейца и африканца. В качестве жеста уважения к Рузвельту в музее планируют назвать в его честь зал, посвященный вопросам биологического разнообразия.

Волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США и других странах на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты разрушили несколько памятников деятелям Конфедерации, которые во время гражданской войны в 19 веке объединяли штаты рабовладельческого Юга. Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, первооткрывателю Америки для европейцев, а также монумент первому президенту США Джорджу Вашингтону. Кампания за снос памятников также проходит в Европе.